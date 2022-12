Unterallgäu

Wie gefährlich sind die Reichsbürger im Unterallgäu?

Nicht immer geben Reichsbürger ihre Einstellung so offen zu erkennen wie hier auf dem Foto, das an einem Haus im Raum Neu-Ulm gemacht wurde.

Plus Nach der Razzia rücken die Reichsbürger auch im Unterallgäu in den Fokus. Sie tauchen immer wieder hier auf, etwa vor Gericht oder im Mindelheimer Rathaus.

Artikel anhören

Es war der größte Polizeieinsatz gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe, die die Bundesrepublik seit ihrem Bestehen erlebt hat. 3000 Sicherheitskräfte durchsuchten in der Nacht auf Mittwoch in elf Bundesländern Häuser von sogenannten „Reichsbürgern“. 52 Beschuldigte wurden verhaftet. Ihnen wird zur Last gelegt, mit Waffengewalt einen politischen Umsturz geplant zu haben. Seit Jahren treten Reichsbürger auch in der Region in Erscheinung, wie aus der jährlichen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hervorgeht.

