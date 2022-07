Wie kann das Unterallgäu zur Energiewende beitragen?

Plus Im Kreistag informiert ein Experte des Bayerischen Landkreistages darüber, welche Möglichkeiten der Landkreis hat, selbst regenerative Energie zu erzeugen. Dabei werden auch Probleme deutlich.

Der Ukrainekrieg und die damit einhergehende Energiekrise rückt das Thema Energiewende auch im Unterallgäu verstärkt in den Fokus – und zwar auch in den des Landkreises. Zur jüngsten Sitzung des Kreistags hatte die Verwaltung deshalb Dr. Christian Hofer vom Bayerischen Landkreistag eingeladen, um Potenziale bei der Erzeugung regenerativer Energien aufzuzeigen.