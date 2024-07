Wie Schulen günstiger an Tablets und Co. kommen

Wer mehr bestellt, zahlt weniger pro Stück - diesen Grundsatz des Mengenrabatts macht sich jetzt eine neu gegründete bayerische Genossenschaft namens Baykit zunutze. Deren Aufsichtsratsvorsitzender ist der Unterallgäuer Landrat Alex - und der warb jüngst bei einer Besprechung aller Landkreis-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dafür, beizutreten.

Er selbst sei von der Idee überzeugt, so Eder: Gemeinden, Schulverbände, Verwaltungsgemeinschaften oder Gesellschaften, die von Kommunen getragen werden, können für einmalig 1000 Euro einen Genossenschaftsanteil zeichnen. Hinzu kommen jährliche Verwaltungsgebühren von 400 Euro. Dafür werde es im IT-Einkauf eine „extreme Kostenersparnis“ geben, so Eder. Zudem seien keine EU-weiten Vergabeprozesse für den Einkauf von etwa Bildschirmen, Tablets und Co. nötig, denn darum kümmere sich die Genossenschaft. Man könne als Kommune also einfach „anklicken und kaufen“, und das günstiger, weil die bestellten Stückzahlen deutlich höher sind. Besonders rechne sich das, wenn man beispielsweise Schulen mit IT ausstatte.

Das Unterallgäu ist bereits Teil der neuen Genossenschaft

26 Kommunen seien bayernweit schon dabei, 100 weitere hätten eine Anfrage gestellt, so Eder. Auch der Landkreis Unterallgäu ist als Gründungsmitglied beigetreten.