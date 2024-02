So wirkt sich die höhere Mehrwertsteuer auf die Gastronomie im Unterallgäu aus

Plus Seit Anfang des Jahres gelten wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum viele Wirte ihre Preise anheben.

Seit Juni 2020 galt in der Gastronomie eine reduzierte Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die viele Gastonomen vor Herausforderungen stellte. Verlängert wurde die Regelung dann wegen der hohen Inflation. Seit Anfang des Jahres gilt nun wieder die ursprüngliche Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Welche Auswirkungen hat das für die Gastronomen? Und wie reagieren die Gäste auf höhere Preise?

Khurram Shezad betreibt Khurram's Reichsadler in Mindelheim. Dazu gehören eine Bar, ein Restaurant und ein Biergarten. Anders als andere Gastronomen hat er seine Preise bereits im November letzten Jahres angehoben. Dabei hat er die Preise für Speisen um einen Euro erhöht, dafür aber die Getränkepreise stärker erhöht. "Ich wollte in der Weihnachtszeit etwas mehr Umsatz machen, weil die Monate Januar, Februar und März bei uns ruhiger sind", sagt er.