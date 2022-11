Wie Wichtel Pelle den Advent durcheinanderwirbelt

Das neue Buch „Winter-Weihnacht-Wichtelspaß“ von Stefanie Vögele und Sandra Beck greift den skandinavischen Brauch der „Wichteltür“ auf.

Sie taucht inzwischen auch bei uns in Deutschland wie von Zauberhand in vielen Familien auf, die magische skandinavische „Wichteltür“. Pünktlich am 1. Dezember erscheint sie für Kinder über einer Fußleiste als Alternative zum traditionellen Adventskalender – und nachts, wenn alle schlafen, schlüpft aus ihr ein kleiner Wichtel, der bis Weihnachten für allerhand Überraschungen sorgt. Was er angestellt hat, ist morgens nicht zu übersehen, daneben liegt jeden Tag ein Brief, in dem der Weihnachtswichtel alles erklärt. Klingt aufwendig – und ist es auch. Deshalb haben Stefanie Vögele und Sandra Beck für alle, die nicht so viel Zeit haben, ein Buch herausgebracht, in dem bereits 24 Ideen und Briefe für Wichtelstreiche und -aktionen vorbereitet sind. „Winter-Weihnacht-Wichtelspaß“ heißt das Werk, das im EMF-Verlag erschienen ist.

Wenn eine Spur aus Tannennadeln im Zimmer liegt

Dabei können die beiden auf mehrere Jahre Wichtelerfahrung mit ihren eigenen Kindern zurückgreifen. Sie wissen, wie viele Stunden Vorbereitung es braucht, um sich 24 Streiche auszudenken, sie jeden Abend aufzubauen, wenn die Kinder im Bett sind, und die passenden Briefe dazu zu schreiben. Was so ein Wichtel nachts alles anstellen kann? Bei Stefanie Vögele in Ottobeuren hatte er zum Beispiel einmal das komplette Wohnzimmer in die Küche geräumt und bei Sandra Beck in Memmingen fanden die Kinder morgens eine Tannennadelspur von der Terrasse durchs ganze Haus, die zu einer kahlen, kleinen Tanne führte. Im Brief gestand der Wichtel, dass er einen Christbaum aufstellen wollte und bat die Kinder nun, lieber selbst einen zu besorgen.

Stefanie Vögele (links) aus Ottobeuren und Sandra Beck aus Memmingen regen mit ihrem Adventskalenderbuch „Winter-Weihnacht-Wichtelspaß“ zum Backen, Basteln und Experimentieren an. Foto: Brigitte Waltl-Jensen

So aufwendig sind die Wichteleien natürlich nicht, die es jetzt so weit wie möglich vorbereitet in dem neuen Buch gibt, damit auch weniger kreative oder berufstätige Eltern ihren Kindern besondere Adventserlebnisse bereiten können. Mit diesem magischen Buch zieht der Wichtel ein – es fällt also bereits weg, eine Mini-Wichteltür zu basteln und aufzustellen. Das Buch beginnt mit einer Anleitung „nur für große Menschen“, in der alle 24 Wichtelaktionen kurz beschrieben sind. Besonders praktisch ist die komplette Materialliste dazu, wovon einiges sicher ohnehin im Haushalt vorhanden ist. „Am besten schneidet man diesen Teil des Buches gleich heraus und versteckt ihn griffbereit“, rät Vögele. Es folgen verschlossene Doppelseiten für jeden Tag im Advent. Sie werden nacheinander aufgetrennt und schon steht dem Wichtelspaß mit den verschiedensten Rezepten, Experimenten und Bastelideen nichts mehr im Weg.

Im täglichen Brief, der den Kindern vorgelesen wird, verrät der Wichtel zum Beispiel, warum heilloses Durcheinander in der Küche herrscht – weil nämlich die Nacht schon rum war, bis er alles zum Plätzchenbacken gefunden hatte. Und sehen darf man ihn ja keinesfalls. Stattdessen verrät er sein Rezept, das die Kinder jetzt selbst ausprobieren sollen. Fast immer hat er sich solche Mitmach-Aktionen ausgedacht. Das kann auch einmal sein, auf einer Decke auf dem Boden zu frühstücken, wo er nachts schon das Geschirr bereit gestellt hat. „So ein Picknick im Winter ist kein großer Aufwand, aber ein Erlebnis, das immer in Erinnerung bleiben wird“, sagt Stefanie Vögele. Die Pressereferentin des Landratsamtes hat alle Texte und Briefe geschrieben, Erzieherin Sandra Beck hat Bastelideen und Experimente beigesteuert, die alle „hundertfach mit Kindergartenkindern erprobt sind“. Grafikerin Annabelle Spenceley vom EMF-Verlag hat die Seiten ansprechend adventlich illustriert.

Den Wichtel Pelle kann man auch nachhäkeln

Endgültig gezeichnet hat Spenceley auch den Wichtel, den Vögele selbst für das Buch entworfen hat. Und der hat sogar einen Namen: Pelle heißt das tollpatschige Kerlchen, das im Advent die ganze Familie beschäftigt – und mit dessen zauberhaften Spuren bei den Kindern die Grenzen zwischen Fantasie und Realität ordentlich verschwimmen. Da lag es nahe, ihm auch ein Gesicht zugeben. Also hat Vögele ihn gehäkelt und Bilder von ihm auf Instagram gepostet. Prompt wollten einige so einen Häkel-Pelle kaufen. Weil Vögele aber nicht so viele herstellen konnte – und der Preis dafür „unbezahlbar“ gewesen wäre – hatte sie die Idee zu einer „Wichtelbox“, mit deren Hilfe man das Püppchen nun selbst häkeln kann. Das Material („gute Wolle von Strick und Schick in Ottobeuren“) ist ebenso drin wie die detaillierte Anleitung.

Das Adventskalenderbuch „Winter-Weihnacht-Wichtelspaß“ ist in allen Buchhandlungen sowie im MZ-Servicecenter in Mindelheim erhältlich. Dort gibt es auch die Wichtelbox, mit der man sich seinen eigenen Pelle häkeln kann.