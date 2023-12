Wird der ÖPNV im Unterallgäu bald attraktiver?

Der Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt könnte den ÖPNV im Landkreis komfortabler machen. Offen ist aber, ob er sich die Teilnahme an dem Modellprojekt auch leisten kann.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Wer künftig im Unterallgäu mit dem Bus fahren will, muss nicht mehr über Tarifzonen Bescheid wissen, um sich ein Ticket zu kaufen. Er hält beim Ein- und Aussteigen einfach seine Bankkarte an einen sogenannten Validator im Bus und am Abend wird das für die Verbindung günstigste Ticket automatisch von seinem Konto abgebucht. Dieser vereinfachte Ticketverkauf, der deutschlandweit einmalig wäre, ist nur ein Teil des Modellprojekts "Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0" (Mut), das den ÖPNV im Bereich des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) attraktiver machen könnte und das nun im Mobilitätsausschuss des Landkreises vorgestellt wurde.

Das Projekt, an dem neben dem Unterallgäu auch die Stadt Memmingen, der Landkreis Günzburg, der VVM und die Flexibus KG beteiligt wären, ist dort nicht gänzlich unbekannt. Bereits vor rund einem Jahr hatte Busunternehmer Josef Brandner den Kreisrätinnen und Kreisräten "Mut" präsentiert, dem das Bundesamt für Güterverkehr dann jedoch die erhoffte Förderung versagte. Diesen Sommer rief dann das Bundesamt für Logistik und Mobilität dazu auf, Modellprojekte zur Verbesserung des ÖPNV einzureichen – und wählte das überarbeitete "Mut 2.0" zusammen mit vier weiteren als "besonders herausragendes" und damit grundsätzlich förderwürdiges Projekt aus.

Wie Christine Heim und Helmut Höld, die am Landratsamt für den ÖPNV zuständig sind, in der Sitzung weiter erläuterten, beinhaltet es unter anderem auch eine Mobilitätsplattform. Sämtliche Dienste vom Linien- über den Ruf- bis hin zum Flexibus, Züge, Mitfahrzentralen, Carsharing-Fahrzeuge oder auch Leih-E-Bikes könnten über diese App gebucht und bezahlt werden. Auch Informationen zu Fahrplänen und Haltestellen wären darüber abrufbar. Letztere sollen mit Überdachungen, Wartehäuschen und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder attraktiver werden. Geplant sind zudem Mobilitätsstationen, an denen es auch Reparaturstationen für Fahrräder, Lademöglichkeiten für E-Bikes und -Autos, Leihräder, Paketstationen oder Lebensmittelautomaten geben könnte. Die Mobilitätsstationen sollen zudem barrierefrei gestaltet und mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet werden.

Insgesamt kostet der Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt mehr als 24 Millionen Euro

Die Fahrpläne der Hauptlinien 600/810 Memmingen–Babenhausen–Krumbach–Thannhausen–Augsburg sowie 830A Landkreis Günzburg– Günzburg Stadt könnten an den überregionalen Zugverkehr angepasst werden, was eine Taktverdichtung mit sich bringen würde. Im Memminger Stadtverkehr sollen Busse künftig bevorrechtigt und eine neue Stadtlinie "Gewerbegebiet Nord/Steinheim" geschaffen werden. Außerdem soll der Flexibus künftig morgens bereits um 5 Uhr fahren und abends bis 22 oder 23 Uhr, um eine Alternative für Fahrten zur Arbeit oder abends zum Ausgehen zu bieten.

Die Kosten für all das würden sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf voraussichtlich 24,25 Millionen Euro belaufen. Würde das Modellprojekt tatsächlich zu 80 Prozent gefördert werden, müssten sich die fünf Verbundpartner einen Eigenanteil von 4,85 Millionen Euro teilen. Weil sich der Landkreis Unterallgäu auch an den Kosten des VVM beteiligt, hätte er in den drei Jahren 1,23 Millionen Euro zu tragen – und genau darin liegt der Knackpunkt. Denn schon bei den Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre hatten Landrat Alex Eder und Kreiskämmerer Sebastian Seefried mit Blick auf die zunehmend angespannte finanzielle Lage des Landkreises angemahnt, freiwillige Ausgaben wie diese äußerst kritisch zu hinterfragen.

Landrat und Kreiskämmerer glauben, dass sich das Unterallgäu das Modellprojekt "Mut" nicht leisten kann

Entsprechend fiel Eders Bewertung aus: Insgesamt handle es sich zwar um ein innovatives Projekt. "Ich habe aber so meine Sorgen, ob wir uns das leisten können", sagte er. Zudem dürfe der Zuschuss nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei den Gesamtkosten von mehr als 24 Millionen Euro um Steuergeld handle. Er frage sich, ob diese Kosten in einer guten Relation stehen, wenn am Ende vielleicht nur 100 Bürger mehr den ÖPNV nutzten. Auch Kämmerer Seefried glaubt, dass sich der Landkreis das Modellprojekt nicht leisten kann. Mit Blick auf die permanent steigenden Sozialausgaben, die Einbrüche bei den Grunderwerbssteuereinnahmen sowie den anstehenden Millionen-Investitionen in die Kliniken und bald auch wieder in die Schulen sei ihm "langsam nicht mehr klar, wie das noch aufgehen soll".

Auch Kreisrat Dieter Miller (Freie Wähler), selbst Busunternehmer, sprach von einem finanziellen Kraftakt. Er ist jedoch überzeugt, dass ein attraktiverer ÖPNV diesen allemal wert ist. Robert Sturm, Alfons Weber, Stefan Welzel (alle CSU), Helmut Scharpf (Grüne), Christian Fröhlich (ÖDP/Bürger für die Umwelt) und Mike Hammermayer (FDP) wollten dem Projekt ebenfalls gerne eine Chance geben, während es Thomas Karrer (CSU) und Josef Diebolder (Freie Wähler) eher skeptisch sahen. Sie glauben, dass vor allem die Bürgerinnen und Bürger entlang der Hauptstrecken davon profitieren, nicht aber die gesamte Landkreisbevölkerung.

Letztlich einigten sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich darauf, der Umsetzung des Modellprojekts grundsätzlich zuzustimmen. Über seine tatsächliche Verwirklichung soll dann bei den Haushaltsberatungen entschieden werden. Bis dahin, hofft Heim, könnte dann auch die verbindliche Förderzusage vorliegen. Denn ohne Förderung wäre das Projekt ohnehin vom Tisch. Im Landkreis Günzburg hat der Kreisausschuss dem Vorhaben bereits zugestimmt, in der Stadt Memmingen steht die Entscheidung noch aus.