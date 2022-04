Unterallgäu

05.04.2022

Wo es bei der Hilfe für Senioren im Landkreis noch hapert

Eine Entlastung für pflegende Angehörige kann durch Angebote wie Kurzzeit- oder Tagespflege geschaffen werden. Allerdings berichten Ehrenamtliche aus dem Netzwerk „Altenhilfe und seelische Gesundheit“, dass es in der Realität an solchen Plätzen mangelt.

Plus Ehrenamtliche diskutieren in Holzgünz mit Gesundheitsminister Holetschek über Schwachstellen in der Versorgung.

Von Verena Kaulfersch

„Wir waren am Limit und darüber hinaus“: Vor Mitgliedern von Unterallgäuer Nachbarschaftshilfen schilderte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek diese Erfahrung in der Corona-Pandemie. Er sprach auch aus persönlicher Sicht, vor allem aber für den Bereich Pflege. Um entsprechende Lehren sollte es beim Austausch im Hoschmi-Stadel in Holzgünz gehen.

