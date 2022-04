Wo im Unterallgäu steht der schönste Maibaum?

Wer mitmachen will, kann sich jetzt noch zum Wettbewerb anmelden.

Zum Frühling gehören die Maibäume. Die zumeist geschmückten und verzierten Riesen werden bald wieder ihre Plätze in den Kommunen einnehmen. Zuvor gibt es jedoch eine Menge Arbeit, um diesem Brauch nachzukommen. Nach zwei Jahren Corona-Pause rufen die Mindelheimer Zeitung, die Memminger Zeitung und die Memminger Brauerei wieder zum Maibaum-Wettbewerb auf. Die Anmeldung läuft.

Girlanden binden, Motivtafeln aussägen, ein Maibaum-Fest organisieren: Bis ein Maibaum steht, gibt es gemeinsam viel zu erledigen. All das geht nur zusammen. Teamleistung ist also gefragt. Zu dieser Tradition gehört dann auch, beim Maibaum-Wettbewerb der Mindelheimer Zeitung, Memminger Zeitung sowie der Memminger Brauerei dabei zu sein. Bei der nun 49. Auflage gibt es wieder flüssige Preise zu gewinnen.

Der Organisator hofft auf noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer

„28 Anmeldungen sind bisher eingegangen“, erzählt Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung, der den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 organisiert. Den Wettbewerb gibt es übrigens seit dem Jahr 1972. Von den derzeit 28 Anmeldungen kommen insgesamt 19 aus dem Raum Memmingen und neun aus dem Mindelheimer Raum. „Da geht noch was“, ist sich Edmund Mikusch sicher.

Er freut sich bereits auf den Maibaum-Wettbewerb – ebenso wie die Mitglieder der Maibaum-Kommission. Sie sind alle voller Vorfreude. In insgesamt sieben Gruppen machen sich diese am Montag, 2. Mai, auf den Weg, um die Maibäume zu bewerten. Im Gepäck: ein Bewertungskatalog. Da werden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Kränze, die Sinnbilder am Stamm, die Gesamtlänge, den Standort und für mögliche Maibaum-Veranstaltungen vergebe Die Anmeldung ist noch bis Sonntag, 24. April, möglich. Am einfachsten geht das per E-Mail an die Adresse mz-maibaum@gmx.de. (mz)