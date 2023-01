Wo steht das Unterallgäu beim Klimaschutz?

Plus Der Landkreis unternimmt bereits einiges, um das Klima zu schützen. Der SPD/FDP-Fraktion und den Grünen gehen die Bemühungen aber noch nicht weit genug.

Schon jetzt investiert der Landkreis viel Energie ins Energiesparen. Das machte dessen Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz deutlich. In zwei Anträgen haben sich die SPD/FDP-Fraktion und die Grünen gleichwohl dafür starkgemacht, noch mehr zu unternehmen.