Wohngeld: So ist die Lage im Unterallgäu

Seit diesem Jahr haben deutlich mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld. Bis sie es bekommen, kann es aufgrund der vielen Anträge aber auch im Unterallgäu dauern.

In Deutschland haben seit Januar zwei Millionen Haushalte Anspruch auf Wohngeld und damit mehr als dreimal so viele wie 2022. Auch in der Unterallgäuer Wohngeldstelle führte die Neuregelung zu einer Flut von Anträgen – und entsprechenden Wartezeiten für diejenigen, die sie gestellt haben.

Mit dem Zuschuss greift der Staat einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern unter die Arme – allerdings nur denjenigen, die nicht bereits andere Sozialleistungen erhalten, in denen die Kosten für die Unterkunft berücksichtigt wurden. Auch Auszubildende und Studierende bekommen nur unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld, da im Bafög die Kosten für die Miete bereits enthalten sind.

Aktuell liegen rund 260 Wohngeld-Anträge in der Unterallgäuer Wohngeldstelle

Ob jemand Anspruch auf Wohngeld hat und auch seine Höhe hängt laut dem Bayerischen Bauministerium von drei Faktoren ab: Entscheidend ist, wie viele Personen im jeweiligen Haushalt leben, wie hoch dessen Gesamteinkommen ist und wie hoch die Miete ist. Auch wer eine eigene Immobilie besitzt, kann einen Zuschuss zu den allgemeinen Betriebskosten oder den Kreditraten bekommen. Ebenfalls berücksichtigt wird, wo der Antragssteller wohnt: In Städten oder Landkreisen mit besonders hohen Mieten fällt auch der Zuschuss entsprechend höher aus.

Eine weitere Rolle spielt das Vermögen: Wer alleine lebt, darf über ein Vermögen von 60.000 Euro verfügen, für jedes weitere Haushaltsmitglied kommen 30.000 Euro als Freibetrag hinzu. Bei einer vierköpfigen Familie würde also ein Vermögen von 150.000 Euro nicht angetastet werden. Wie viel Wohngeld jemand bekommt, errechnet die Wohngeldbehörde individuell, einen festen Betrag gibt es nicht. Seit der Reform sind es jedoch durchschnittlich etwa 370 Euro im Monat, in Bayern waren es zuvor rund 195 Euro.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, liegen aktuell rund 260 Anträge bei der Unterallgäuer Wohngeldstelle, die noch bearbeitet werden müssen. Weil man dort bereits mit mehr Arbeit gerechnet hatte, als die Reformpläne bekannt wurden, wurde die Abteilung schon um eine halbe Stelle auf knapp zwei Stellen aufgestockt. Bis Mitte des Jahres sollen sich dann drei Vollzeitkräfte um die Anträge kümmern. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass noch mehr Personal benötigt werde. Obwohl das Wohngeld vom Freistaat Bayern bezahlt wird, muss der Landkreis für das zusätzlich benötigte Personal selbst aufkommen. Einen staatlichen Ausgleich erhält er dafür nicht.

Viele Anträge auf Wohngeld mussten doppelt bearbeitet werden

Aktuell lasse sich eine längere Bearbeitungszeit trotz der zusätzlichen halben Stelle jedoch leider kaum vermeiden, so das Landratsamt. Das liege nicht nur an der hohen Zahl an Anträgen, sondern auch daran, dass neue Kräfte erst eingearbeitet werden müssten. Für diejenigen, die die Unterstützung beantragt haben, gibt es immerhin einen Trost: Haben sie tatsächlich Anspruch auf Wohngeld, wird dieses rückwirkend ab dem Monat bezahlt, in dem sie es beantragt haben.

Viele haben das sofort getan, als sie von der geplanten Reform erfahren haben, also noch Ende vergangenen Jahres. Weil zu dieser Zeit aber noch die alte Rechtslage angewandt werden musste, wurden viele dieser Anträge abgelehnt – und dann im neuen Jahr erneut gestellt. Für die Wohngeldstelle bedeutet das doppelte Arbeit. Mehrarbeit verursachten zudem die Anträge, die 2022 gestellt wurden und noch offen sind: "Denn hier muss zwischen altem und neuem Recht gesplittet werden und es müssen Entscheidungen für zwei Zeiträume getroffen werden", erklärt das Landratsamt. Hinzu komme, dass alle sogenannten Bestandsfälle nach und nach an die neue Rechtslage angepasst werden müssen.

Im vergangenen Jahr haben im Unterallgäu mindestens 300 Menschen Wohngeld bezogen. Weil die Antragsflut aus den letzten Monaten des Jahres 2022 aber noch nicht abgearbeitet ist, könnten noch einige Empfänger hinzukommen. Allein seit dem 1. Januar sind bei der Wohngeldstelle rund 150 Erstanträge eingegangen. In wie vielen Fällen Anspruch auf Wohngeld besteht, sei noch nicht abzuschätzen. Angesichts des Antragsaufkommens geht die Wohngeldstelle aber davon aus, dass sich die Fallzahlen – den allgemeinen Prognosen entsprechend – mindestens verdoppeln oder sogar verdreifachen.