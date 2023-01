Zentrale Stellen im Unterallgäuer Landratsamt neu besetzt

Veronika Thanner ist die neue Büroleiterin von Landrat Alex Eder. Ihr Vorgänger Stefan Kienle leitet nun die Vergabestelle.

Im Landratsamt sind zwei zentrale Stellen neu besetzt worden: Der bisherige Büroleiter von Landrat Alex Eder, Stefan Kienle, leitet nun die Vergabestelle des Landratsamtes. Als Büroleiterin folgt ihm Veronika Thanner nach.

Veronika Thanner hat in München Politikwissenschaften studiert und war zuletzt rund neun Jahre bei der Handwerkskammer Ulm beschäftigt, zunächst als politische Referentin des Hauptgeschäftsführers. Später übernahm sie die Leitung der Stabsstelle Kommunikation, Politik und Öffentlichkeit der Handwerkskammer. Nun ist die 37-Jährige sozusagen die „rechte Hand“ des Landrats und kümmert sich unter anderem um die Angelegenheiten des Kreistags und seiner Ausschüsse, organisiert Sitzungen und Veranstaltungen.

Stefan Kienle leitete zehn Jahre lang das Büro von Landrat Alex Eder

Stefan Kienle hatte im Landratsamt Unterallgäu bereits seine Ausbildung absolviert. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof sammelte er als Staats- und Kommunalbeamter in verschiedenen Positionen Erfahrungen in gehobener Funktion, unter anderem als stellvertretender Stadtkämmerer in Mindelheim. Dort absolvierte er berufsbegleitend ein Master-Studium mit dem Schwerpunkt EU-Regionalförderung. Nach seiner Zeit als Geschäftsleitender Beamter bei der Marktgemeinde Markt Wald kehrte er Anfang 2013 ins Landratsamt Unterallgäu zurück und übernahm die Leitung des Landratsbüros. Ab sofort betreut er die Vergaben von Aufträgen und sorgt dafür, dass Vergabeverfahren nach den entsprechenden rechtlichen Grundlagen standardisiert, diskriminierungsfrei, transparent und im Sinne einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung abgewickelt werden.

Eder: „Herr Kienle war mit seiner Erfahrung für mich eine wichtige Stütze, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Nach zehn Jahren in dieser zentralen und nicht immer ganz stressfreien Funktion verstehe ich aber seinen Wunsch nach einer Veränderung und bin überzeugt, dass er seine Fähigkeiten auch bei der Vergabestelle ideal einsetzen kann.“ (mz)