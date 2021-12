Zu wenig Impfstoff: Mobile Impftage fallen im Unterallgäu aus

Um Impfwilligen den Schritt zur Impfung gegen Corona möglichst zu erleichtern, hat das Landratsamt Unterallgäu mehrere Impftage vor Ort organisiert. Daraus wird nun aber nichts. Der Grund: Es gibt nicht genug Impfstoff.

Nur ein Bruchteil der bestellten Biontech-Impfstoffe kommt derzeit im Unterallgäu an. Die Alternative wäre, Moderna-Impfstoffe gegen das Coronavirus einzusetzen, die in ihrer Wirkung keineswegs schlechter sind, wie Fachleute versichern. Dieser Impfstoff ist allerdings nur unter erheblichem Aufwand transportfähig. Für die niedrigschwelligen Impftage in den Orten sei das nicht machbar, sagte die ärztliche Impfkoordinatorin des Landkreises, Dr. Carola Winkler, sinngemäß vor Medienvertretern.

Folgende Sonderimpftermine sind deshalb abgesagt worden:

Kirchheim, 14. Dezember

Dirlewang, 15. Dezember

Pfaffenhausen, 16. Dezember

Sontheim, 17. Dezember.

Sonderimpftag in Bad Wörishofen

Im Impfzentrum Bad Wörishofen gibt es allerdings einen Sonderimpftag am Sonntag, 19, Dezember. An diesem Tag ist die Einrichtung von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung im Bayerischen Impfportal unter impfzentren.bayern ist zwingend erforderlich. Angeboten werden 1500 Impftermine. Eine Terminbuchung ist möglich ab Montag, 13. Dezember.

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen erweitert im neuen Jahr seine Öffnungszeiten. Vom 9. Januar an ist die Einrichtung in der Gottlieb-Daimler-Straße von Montag bis Freitag von 16 bis 20 sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In dieser Zeit impfen sechs Ärzte auf zwei Linien. So können etwa 550 bis 600 Personen pro Öffnungstag geimpft werden. Bisher haben drei Ärzte auf einer Linie geimpft und es waren 300 Impfungen am Tag möglich. Damit wird die Zahl der möglichen Impfungen pro Tag verdoppelt. Eine Änderung greift schon jetzt: Samstags ist das Impfzentrum nicht mehr von 16 bis 20 Uhr, sondern von 9 bis 13 Uhr geöffnet. (mz)

Stark nachgefragt werden derzeit auch die Teststationen. Das Gesundheitsamt hat deshalb eine neue Teststation im ehemaligen Riebel-Gebäude, Reinpoldstraße 5 in Mindelheim, auf den Weg gebracht. Diese öffnet am Montag, 13. Dezember. Aktuell gibt es 30 Teststationen im Landkreis, ab nächster Woche sind es 33.

Das neue Schnelltest-Zentrum in der Reinpoldstraße ist von Montag, 13. Dezember von 7 Uhr an geöffnet.

Die Terminbuchung erfolgt über die Homepage der Marien-Apotheke www.mariapo.de.

Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag: 7 bis 12 und 16 bis 19 Uhr

Samstag: 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Sonntag: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Viele weitere Informationen rund ums Thema Corona hat das Landratsamt im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona zusammengestellt. Die Seite wird laufend aktualisiert. Zu finden ist dort nicht nur eine Karte mit allen Corona-Teststationen im Landkreis, sondern auch alles, was positiv Getestete oder Kontaktpersonen wissen müssen. Darüber hinaus gibt es dort die wichtigsten Informationen zum Thema Corona an Schulen und Kindertagesstätten sowie zu den aktuellen Regeln. Außerdem findet man auf der Seite Zahlen, Ansprechpartner und viele Links.