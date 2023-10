Unterallgäu

06:00 Uhr

Zusätzliche Klassen für Flüchtlingskinder in Mindelheim und Bad Wörishofen

Plus Immer mehr Geflüchtete kommen im Unterallgäu an, darunter Kinder und Jugendliche. Das stellt Schulen und Kitas vor enorme Herausforderungen, zumal ein Problem hinzukommt.

Von Melanie Lippl

Rund 2500 Geflüchtete leben in den Unterkünften des Landkreises, jede Woche werden es rund 40 Menschen mehr, die hier im Unterallgäu ankommen und untergebracht werden müssen. Darunter sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche: Das stellt die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis vor zum Teil große Herausforderungen. In Mindelheim und Bad Wörishofen wird es deshalb bald Veränderungen geben.

Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner ist für die 29 Grund- und 13 Mittelschulen im Unterallgäu zuständig. Ihm zufolge werden Kinder von Geflüchteten im Grundschulalter normalerweise in die bestehenden Regelklassen vor Ort integriert. Auch an den Mittelschulen sei dies in der Regel der Fall.

