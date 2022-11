Zwischen Erisried und Dirlewang wird gebaut

Die Kreisstraße zwischen Erisried und Dirlewang soll 2023 ausgebaut werden. Kreisrat Andreas Blank hätte dagegen lieber eine andere Strecke saniert.

Der Kreisausschuss hat beschlossen, im kommenden Jahr die Kreisstraße MN 4 zwischen Erisried und Dirlewang auszubauen. In der gemeinsamen Sitzung mit dem Bauausschuss machte Andreas Blank (Grüne) aus Attenhausen jedoch deutlich, dass seiner Ansicht nach eine andere Straße dringender saniert werden müsste.

Gefährliche Spurrillen sollten dringen beseitigt werden

Gemeint ist die Straße zwischen Attenhausen und Frechenrieden, die laut Blank „fix und fertig“ sei – nicht zuletzt wegen der Lastwagen, die von der Autobahn kommend zur Firma Huthamaki nach Ronsberg fahren. Die Spurrillen auf der Straße seien bis zu zwölf Zentimeter tief – und die Sanierung deshalb viel dringlicher als die der Kreisstraße zwischen Erisried und Dirlewang.

Der Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt, Walter Pleiner, verwies jedoch darauf, dass der Landkreis nicht überall gleichzeitig bauen könne und die Vorhaben im Investitionsprogramm deshalb priorisiere. „Es gibt da einen Rhythmus“, sagte er – und jetzt sei eben die Straße zwischen Erisried und Dirlewang dran. „Die anderen Straßen vergessen wir aber auch nicht“, versicherte Pleiner. Außerdem würden Maßnahmen mit einem begleitenden Geh- und Radweg, wie er dort geplant ist, höher gefördert als welche ohne. Dieses Geld will sich der Landkreis nicht entgehen lassen.

Die Straße ist unterdimensioniert und hat Risse

Vorgesehen ist, die Straße ab Saulengrain bis zur Abzweigung nach Apfeltrach zu erneuern. Wie Pleiner erläuterte, sei sie unterdimensioniert und zeige zahlreiche Risse, Verdrückungen und Flickstellen. Die Kurve zwischen Saulengrain und der Abzweigung nach Köngetried soll entschärft und die Straße insgesamt auf 6,50 Meter verbreitert werden. Auf Höhe der Abzweigungen nach Köngetried und Apfeltrach sollen außerdem Linksabbiegespuren die Verkehrssicherheit erhöhen.

Auch die Brücke über die Westernach soll erneuert werden

Ebenfalls erneuert werden soll die Brücke über die Westernach. Sie stammt aus dem Jahr 1963 und wurde 1982 zwar verbreitert, entspricht aber nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Außerdem wäre sie zu schmal, um den geplanten Radweg darüberzuführen. Neben der alten Brücke eine neue nur für den Radweg zu bauen, sei aber weder konstruktiv noch wirtschaftlich sinnvoll, so Pleiner.

Ein erster rund 250 Meter langer Abschnitt des neuen Radwegs führt von der Einmündung nach Wipfel bis nach Saulengrain. Dort fahren Radler durch den Ort, dann etwa 70 Meter auf dem Radweg südlich der Kreisstraße und wechseln an der geplanten Mittelinsel auf den Weg auf deren Nordseite. Der Radweg endet an der Abzweigung in Richtung Apfeltrach, könnte in den nächsten Jahren aber einmal bis Dirlewang weitergeführt werden, so Pleiner. Für die rund 1,8 Kilometer Straße und rund 900 Meter Radweg rechnet Pleiner mit Kosten in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro. (baus)