Unternehmer stellen dem Unterallgäu gute Noten aus

Die gute Nachricht gleich vorweg: Insgesamt sind die Unternehmerinnen und Unternehmer im Unterallgäu recht zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft. Zumindest diejenigen, die sich an einer Befragung des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung (Gefak) beteiligt haben. Die Ergebnisse wurden nun im Kreistag vorgestellt und zeigen, was die Unternehmer positiv bewerten – und welche Herausforderungen sie sehen.



Für die Befragung, die bereits zum zweiten Mal stattfand und dazu betragen soll, Unternehmen gezielt unterstützen zu können, waren mehr als 1100 Unterallgäuer Betriebe angeschrieben worden, 271 haben den Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote liegt damit bei 25 Prozent. Laut Christoph Saffrich von der Gefak ist das ein sehr guter Wert, denn immerhin habe man damit jeden dritten Arbeitsplatz im Unterallgäu erreicht. Bei mehr als der Hälfte der Befragten handle es sich um kleine und mittlere Betriebe mit einem bis 19 Beschäftigten, es hätten aber auch 23 „große Player“ mit 100 und mehr Beschäftigten teilgenommen.

