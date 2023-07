Nach dem Unwetter: Worauf Gartenbesitzer achten sollten

Gartenbesitzer fragen sich teils, ob ihre Bäume beim nächsten Sturm zur Gefahr werden. Das rät Markus Orf vom Landratsamt Unterallgäu.

Nicht nur bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen wird auf Hochtouren daran gearbeitet, nach dem Unwetter in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch in Grünflächen und Wäldern aufzuräumen. Auch Gartenbesitzer haben alle Hände voll zu tun – mancher fragt sich, ob von geschädigten Bäumen auf seinem Grundstück beim nächsten Sturm Gefahr ausgehen könnte. Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, rät, genau hinzusehen – aber auch mit Maß und Ziel vorzugehen.

Was tun mit Bäumen nach einem Unwetter?

Prüfender Blick: „Jeder sollte seine Bäume daraufhin anschauen, ob er etwas Besonderes entdeckt“, sagt Orf. Damit meint er etwa gebrochene Äste in der Krone oder auch solche, die lose darin hängen. Gebrochene Rindenteile können darauf hindeuten, dass der Baum an dieser Stelle unter Spannung steht und wichtig ist auch der Blick nach unten: Ungewöhnliche Bodenaufwölbungen können ein Zeichen dafür sein, dass das Wurzelwerk beim Sturm beschädigt wurde. Nicht wegen des Sturms, sondern generell sollte man laut dem Experten ein Auge darauf haben, wenn an einem Baumstamm ein Pilz gedeiht: „Das ist ein Signal dafür, dass das Holz innen nicht mehr intakt ist.“

Die Tatsache allein, dass ein Baum im Sturm stark schwankt, sei indes noch nicht als Warnzeichen zu werten. Gegen höhere Gewalt könne man indes nie gefeit sein: Denn wenn bei heftigem Sturm etwa ein Wirbel an der entsprechenden Stelle entsteht und einen völlig gesunden Baum trifft, könne selbst dieser der Naturgewalt zum Opfer fallen.

Baum nach Sturm beschädigt: Wer kann helfen?

Expertenrat einholen: Wer sich unsicher ist, ob an seinem Baum Handlungsbedarf besteht, sollte Experten zu Rate ziehen: Möglicherweise ist laut Orf der örtliche Förster bereit weiterzuhelfen. Ansonsten sind Baumsachverständige und eventuell auch Gärtnereien mögliche Ansprechpartner.

Soll man Bäume nach einem Unwetter stutzen oder gar fällen?

Keine Kahlschläge: Bei aller Vorsicht sollte man Orf zufolge im Garten nicht zu radikal vorgehen. Der Kreisfachberater für Gartenkultur gibt zu bedenken, dass gerade alte Bäume, besonders Laubbäume, zum Beispiel eine wichtige Funktion als Schattenspender erfüllen, den Boden vor Austrocknung schützen und mit ihrem Laub hochwertigen Kompost für den Garten liefern. „Einen jungen Baum so hochzuziehen, dass er die Größe eines alten Baumes erreicht, gelingt unter den veränderten Klimabedingungen nicht so ohne Weiteres.“

Ein weiterer Aspekt: Wer Platz hat, einen alten Obstbaum mit gebrochener Krone im Garten stehen zu lassen, sollte dies in Erwägung ziehen: „Der Baum sieht vielleicht nicht mehr so schön aus, aber gerade jetzt ist er wertvoll als ökologische Nische und Lebensraum für andere Arten. Und wenn daran zum Beispiel eine Rambler-Rose hochwächst, kann auch das toll aussehen.“