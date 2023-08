Jahrgänge 1965 bis 1970 müssen jetzt Papier-Führerschein umtauschen

Die Leiterin der Führerscheinstelle am Unterallgäuer Landratsamt rät, den neuen Karten-Führerschein zeitig zu beantragen.

Unterallgäuer, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind und noch einen Papierführerschein haben (in Rosa oder Grau), müssen diesen bis 19. Januar 2024 umtauschen. Seit 2022 werden in ganz Deutschland Schritt für Schritt die alten „Lappen“ gegen die neuen EU-Scheckkarten getauscht.

„Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass es kurz vor dem Stichtag zu einem großen Andrang in der Führerscheinstelle kommt“, sagt Rita Helms, Leiterin der Führerscheinstelle am Landratsamt Unterallgäu. Deshalb sei dann mit erheblichen Wartezeiten und mit Produktionsverzögerungen in der Bundesdruckerei zu rechnen. Deshalb rät Helms allen, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind, jetzt schon den neuen Führerschein zu beantragen. Wer in diesem Zeitraum geboren wurde und nach dem 19. Januar 2024 noch mit dem alten Papier-Führerschein Auto fährt, riskiere bei einer Polizeikontrolle ein Bußgeld.

So tauscht man den alten Führerschein um

Die Autofahrer müssen den Antrag persönlich im Landratsamt oder in den Gemeinden stellen. Mitbringen müssen sie ihren bisherigen Führerschein, Ausweis oder Pass sowie ein aktuelles biometrisches Foto. Die Kosten für das neue Dokument betragen 30,30 Euro. Helms rät, den Antrag persönlich direkt im Landratsamt zu stellen: „Dort kann mit den Mitarbeitern der Führerscheinstelle abgeklärt werden, ob ein Direktversand möglich ist. Der Papierführerschein wird dann mit einem speziellen Stempel und einem Aufkleber versehen, sodass der Inhaber innerhalb Deutschlands mit dem entwerteten Führerschein weiterfahren kann, bis die Karte per Einschreiben eintrifft. Ein zweiter Besuch im Landratsamt ist dann nicht mehr nötig.“

Der Direktversand durch die Bundesdruckerei in Berlin kann allerdings nicht erfolgen, wenn innerhalb eines Zeitraums von vier bis sechs Wochen eine Fahrt ins Ausland oder eine Reise mit einem Mietwagen geplant ist.

Online kann man einen Termin für den Führerschein-Umtausch vereinbaren

Wer nicht zu den betroffenen Geburtsjahrgängen zählt, oder bereits einen Kartenführerschein hat, muss vorerst nichts unternehmen. Weitere Informationen sowie die Stichtage zum Führerscheinumtausch sind auf der Homepage des Landkreises unter www.unterallgaeu.de/fuehrerschein zu finden. Hier kann man auch online einen Termin in der Führerscheinstelle vereinbaren.

Der Besuch in der Führerscheinstelle ist selbstverständlich auch ohne Termin während der Öffnungszeiten möglich. Antragsteller werden in diesem Fall gebeten, im Wartebereich ein Ticket zu ziehen, je nach Kunden-Aufkommen ist dann mit Wartezeiten zu rechnen. (mz)

Die Stichtage für den Umtausch von Papierführerscheinen im Überblick: