Unterallgäuerin ist am 3. Oktober bei Voice of Germany zu sehen

Derzeit läuft die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ im Free-TV und auf Joyn. – und am Feiertag ist nun auch eine Unterallgäuerin dabei vertreten: Selina Hartel performt „Somewhere Only We Know“ von Keane. Los geht es um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Die 19-Jährige erfüllt sich mit der Teilnahme an der TV-Show einen großen Traum. Singen steht bei ihr an der Tagesordnung, doch normalerweise singt die junge Frau daheim in ihrem Zimmer. Jetzt hat sie es auf die große Bühne geschafft und tritt vor zahlreichen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern auf.

Die Jury von „Voice of Germany“ wird genau zuhören, wenn die Unterallgäuerin singt

Und natürlich vor der Jury Die besteht in diesem Jahr aus Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Tim Kamrad. Bei den Blind Auditions müssen die Gesangstalente die Coaches mit ihrer Stimme dazu bringen, den Buzzer zu drücken - weiter kommen sie nur, wenn sich mindestens ein Jurymitglied zu ihnen umdreht.

Es folgen die Battles, die Sing-offs und zum Schluss das Finale von „The Voice of Germany“. Jeder Coach darf nur ein Talent mit ins Finale nehmen - ob es die 19-jährige Selina Hartel sein wird? Im Unterallgäu sind die Daumen auf jeden Fall fest gedrückt.