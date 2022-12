Unterallgäuerin wurde im falschen Körper geboren

Plus Die 20-jährige „Lou“ aus der Nähe von Memmingen kam eigentlich als Junge zur Welt. Dass sie eine transidentitäre Person ist, hat sie damals noch nicht gewusst.

„Ich war schon immer anders“, sagt die junge Frau aus der Nähe von Memmingen und wirft dabei ihr schulterlanges Haar über die Schulter. Sie stellt sich mit ihrem Spitznamen „Lou“ vor – ihren echten Namen möchte sie nicht preisgeben. Optisch ist sie wie viele andere 20-Jährige: dezentes Make-up mit schwarz getuschten Wimpern. Ihr gesamtes Erscheinungsbild passt zu ihrem Inneren: „Das war lange Zeit leider nicht so“, sagt sie und verharrt dabei einen kurzen Moment in der Vergangenheit, als sie noch den Namen Jan trug.