Backen und Naschen: So lecker schmeckt es beim Plätzchenkurs in Unteregg

Hauswirtschafterin Sabine Hantel zeigt beim Backkurs für Kinder, wie man die Lebkuchen am Ende verzieren kann.

Plus Extra für Kinder hat die Volkshochschule in Unteregg einen Plätzchen-Backkurs angeboten. Da ging es lustig und lecker zu – und "so schön klebrig" war's auch.

Von Sabine Adelwarth

Mit Plätzchendose und Schürze bewaffnet stürmen die neun Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren die Küche des Unteregger Dorfgemeinschaftshauses. Freudig werden sie von Hauswirtschafterin Sabine Hantel bereits erwartet, die schon seit über zehn Jahren verschiedene Kurse in der Volkshochschule anbietet. Darunter nicht nur Backkurse für Kinder, sondern auch Koch- und Bastelstunden. An diesem Tag hat die 54-Jährige bereits zwei Kurse abgehalten und nun ist der Plätzchen-Backnachmittag für größere Kinder dran.

Ausgelaugt wirkt die Kursleiterin keineswegs und mit einem Lächeln empfängt sie ihre Schützlinge für die nächsten dreieinhalb Stunden. Erwartungsvoll blicken die Mädchen und Jungen auf die verschiedenen Utensilien, die in der Küche auf die Verarbeitung warten. Sieben verschiedene Plätzchen können die Kinder an diesem Nachmittag fabrizieren. „Wie viel wir dann am Ende wirklich schaffen, wird sich zeigen“, sagt Sabine Hantel gelassen.

