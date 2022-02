Unteregg

vor 36 Min.

Ein Erbe und seine Folgen für die Gemeinde Unteregg

So soll der Neubau in Warmisried aussehen: Über dem Kindergarten im Erdgeschoss sind vier Wohnungen vorgesehen. Außerdem gibt es einen geschlossenen Pavillon, der allen Bürgerinnen und Bürgern im Ort offenstehen soll.

Plus Die Gemeinde Unteregg hat ein Grundstück mitten in Warmisried geerbt. Allerdings ist das Geschenk mit einer Auflage verbunden – und macht nicht alle glücklich.

Von Sandra Baumberger

Als nach dem Tod von Franz Seraph Mayer vor etwa sechs Jahren dessen Testament eröffnet wurde, erwartete die Gemeinde Unteregg eine Überraschung: Der alleinstehende Mann hatte sie großzügig bedacht. Er wolle ihr seinen Hof und das zugehörige Grundstück in Warmisried schenken, lautete sein letzter Wille. Der war jedoch an eine Bedingung geknüpft und auch so nicht ohne Weiteres zu erfüllen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen