Hohe Ansprüche und beste Unterhaltung

Die Musikkapelle Unteregg-Oberegg bekam viel Beifall für ein bemerkenswertes Jahreskonzert.

Das Fußballbundesligaspiel des FC Bayern München musste wegen zu heftigem Schneefalls abgesagt werden. Aber im Gasthaus Goldener Adler in Unteregg wurde gespielt. Die Musikkapelle Unteregg-Oberegg gab ihr Jahreskonzert im voll besetzten Saal.

Es war ein bemerkenswertes Konzert! Nicht nur weil Dirigent Hubert Fröhlich im Bademantel beim Udo Jürgens Medley vor den Musikerinnen und Musikern stand, und nicht nur weil Andreas Schuster, Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, mit der Mitteilung überraschte, er besuche zum letzten Mal in dieser Funktion ein Jahreskonzert in Unteregg, sondern bemerkenswert vor allem deshalb, weil Hubert Fröhlich mit der Kapelle ein anspruchsvolles Programm mit hohem Unterhaltungswert einstudiert hatte. „Es war Oberstufenniveau, obwohl wir in der Mittelstufe spielen,“ sagte Fröhlich.

Der Dirigent führte die Musiker in Unteregg durchs Hobbit-Land

Höchste Schwierigkeit bot der fünfte Satz der „Lord of the Rings“-Symphony des Niederländers Johan de Meij. „Die Partitur war wie eine Landkarte, unser Dirigent war der Reiseführer durch das Hobbit-Land,“ erklärte Sarah Moser, die zusammen mit Karolina Gast das Programm moderierte. Hubert Fröhlich erwies sich als profunder Reiseleiter, nicht nur beim Weg durch das fiktive Auenland. Im eklektischen Tongemälde „Imagasy“ des 39-jährigen deutschen Komponisten Thiemo Kraas führte er die Kapelle souverän durch die Tücken des komplizierten Stückes, das die Unteregger-Oberegger bei den diesjährigen ASM-Wertungsspielen in Dirlewang bereits mit Bravour aufgeführt hatten.

Monika Denk und Sabine Fleschhut waren die stimmgewaltigen Solistinnen bei „The Story“. Foto: Harald Klofat

Andachtsvoll erklangen die Stücke „Angelic Celebrations“ des US-Amerikaners Randall D. Standridge, sowie „Euphoria“ und „Von guten Mächten“ des Österreichers Martin Scharnagl. Weihnachtsstimmung kam auf im Adler-Saal, auch bei den bekannten Filmmusiken „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Frozen" (Die Eiskönigin). Bekannt wurde der Song „The Story“ von Philipp John Hanseroth aus der TV-Serie „Grey´s Anatomy“. Markus Peter arrangierte das Stück für Blasorchester, Monika Denk und Sabine Fleschhut glänzten als stimmgewaltige Sängerinnen. In diese bekannten Melodien reihte sich nahtlos ein Udo Jürgens Medley ein. Hubert Fröhlich dirigierte Kurt Gäbles schwungvolles Arrangement im Bademantel. Schließlich trat Udo Jürgens bei seinen Live-Konzerten zur Zugabe oft im Bademantel auf. Bei „Steeephans Polka“ von Alexander Pfluger hatte Hubert Fröhlich den Bademantel wieder abgelegt.

Schwungvoller Höhepunkt beim Konzert in Unteregg war der Radetzkymarsch

Während vorher adventlicher Zauber durch den Saal schwebte, dachte man am Ende des Programm bereits an Neujahr. Der „Radetzkymarsch“ bildet alljährlich Höhepunkt und Abschluss des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Und auch in Unteregg klatschten die Besucherinnen und Besucher begeistert mit.