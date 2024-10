Hoigata in Unteregg im Zeichen des Brauchtums

Zahlreiche Gäste freuten sich über den „Hoigata“ im Gasthaus Goldener Adler in Unteregg. Der Abend stand ganz im Zeichen des Brauchtums und bot einen fröhlich-musikalischen Abend mit Volksmusik und Gesang. Neben der Dirlewanger Saitenmusik wurde das Publikum gesanglich von den Bidinger Sängern bestens unterhalten. Auch die Blasmusik kam an dem Abend mit den „Heimatbuaba“ nicht zu kurz. Die Wallenrieder Stubenmusik (unser Bild, von links) mit Marina Egger, Maria Baum und Michaela Petersen sowie die Wallenrieder Mädla verzauberten mit ihren sanften Klängen. Diese Formation ist mittlerweile durch die weite Wohnort-Entfernung der Schwestern Michaela Petersen und Ramona Martin nur noch ganz selten zu hören und wurde vom Publikum eifrig beklatscht. Marina Egger ist ihrem Heimatort Wallenried treu geblieben und führte charmant und mit heiteren Dialogen durch das abwechslungsreiche Klangerlebnis. Am Ende ernteten alle für ihre Darbietungen lang anhaltenden Applaus.

