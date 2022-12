Musikalische Gipfelstürmer beim Jahreskonzert in Unteregg

Plus Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Unteregg-Oberegg präsentieren die Musiker klingende Vielfalt und viel Talent.

Anspruchsvoll, majestätisch und schwungvoll – so könnte das Jahreskonzert der Musikkapelle Unteregg-Oberegg mit wenigen Worten beschrieben werden. Die Musikanten gingen mit ihren Gästen im vollbesetzten Saal des Gasthauses Adler hoch hinaus. Es war ein musikalische Bergwanderung auf den Gipfel. Klingend wurden imposante Bergketten mit Gletschern und wilden Gebirgsgewässern interpretiert und fürs Publikum hörbar gemacht.