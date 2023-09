Unbekannter Autofahrer rammt Hauswand

Ein Haus an einer Engstelle in Unteregg wurde beschädigt. Ein Auto fuhr wohl gegen die Wand. Wer hat etwas gesehen?

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in der Ortsstraße in Unteregg ein Hauseck angefahren. Das Haus steht in einer Engstelle der Ortsstraße. Der unbekannte Unfallverursacher machte sich nach dem Unfall aus dem Staub, teilte die Polizei mit. Am Haus brach ein kleiner Teil der Hauswand ab, der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizei Mindelheim bittet um Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz)