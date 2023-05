Unteregg

Unteregger Firma "behütet" Menschen in mehr als 30 Ländern

Plus Der Großvater von Markus Faustmann legte den Grundstein für Hut Faustmann in Unteregg. Dabei hatte der mit Hüten gar nicht viel am Hut.

Das Ganze ist reine Kopfsache – und doch ein bisschen emotional: Seit 50 Jahren entstehen bei Hut Faustmann in Unteregg Hüte und Mützen, die das mittelständische Unternehmen inzwischen in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Den Grundstein dafür legte der Großvater des heutigen Inhabers Markus Faustmann – obwohl der mit Hüten gar nicht so viel am Hut hatte.

Herbert Faustmann, der nach dem Krieg von Berlin ins Unterallgäu kam, nähte nämlich Mützen und brachte sie mit seinem Goggomobil an den Mann. Sein Sohn Gunther war es schließlich, der 1973 die Hut- und Mützenfabrik Faustmann gründete, in der seit 1999 sein Sohn Markus den Hut aufhat. Am Tag des MZ-Besuchs gilt das zwar nur im übertragenen Sinne, doch Hüte sind in der Firma mit ihren 46 Mitarbeitern allgegenwärtig: Sie stapeln sich in langen Regalen, hängen als hölzerne Skulpturen an der Wand und ersetzen der Lampe schon einmal den Schirm. Viele von ihnen werden nach wie vor hier in Unteregg gefertigt.

