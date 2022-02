Vorläufiges Aus für das neue Feuerwehrhaus in Unteregg

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Unteregg braucht eine neue Unterkunft. Die schien schon greifbar nahe. Doch jetzt ist wieder alles offen und Bürgermeisterin Marlene Preißinger sauer.

Eigentlich waren die Pläne schon recht konkret: An der Straße Richtung Bittenau, bei der Wasserreserve, sollte die Freiwillige Feuerwehr Unteregg eine neue Unterkunft bekommen. Doch nun ist zum Leidwesen von Bürgermeisterin Marlene Preißinger wieder alles offen. Grund ist der überraschende Wegfall der KfW-Förderung Ende Januar, die die Gemeinde fest eingeplant hatte. Sie hätte das Vorhaben bezahlbar gemacht. Doch ohne das Geld vom Staat ist nun wieder alles offen.