Zufriedene Gesichter beim Neujahrsempfang in Unteregg

Plus Bürgermeisterin Marlene Preißinger berichtet über die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2023 und dankt für das vielfältige Engagement der Vereine.

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Unteregg hatte Bürgermeisterin Marlene Preißinger Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sowie die Mitglieder des Gemeinderates eingeladen. Preißinger erinnerte zu Beginn ihres Rückblicks an bedeutende und amüsante Ereignisse der Weltgeschichte, bevor sie die wichtigsten Themen des Vorjahres in der Gemeinde Unteregg nochmals ins Gedächtnis rief.