"Kleine Sensation": Zwei seltene Vögel sind zu Besuch im Unterallgäu

Plus Bei Unteregg haben zwei ganz besondere Vögel Station gemacht. Der Unterallgäuer LBV-Vorsitzende Leo Rasch spricht sogar von einer kleinen Sensation.

Als Anton Mayer aus Unteregg die zwei großen schwarzen Vögel sieht, die auf dem Dach eines Stadels eine Pause eingelegt haben, dürfte auch er einigermaßen überrascht gewesen sein. Denn die beiden sind weltweit überaus selten. Schnell greift er zum Handy und lichtet das außergewöhnliche Duo ab. Mindestens genauso groß ist die Überraschung wenig später bei Leo Rasch, dem Vorsitzenden des Landesbunds für Vogelschutz im Unterallgäu. "Wenn das stimmt, wäre das eine kleine Sensation", sagt er.

Denn Anton Mayer ist sich sicher: Auf dem Dach haben sich zwei Waldrappe ausgeruht. Tatsächlich lässt sein Bild keine Zweifel offen: Das schwarze Gefieder, der lange gebogene Schnabel, das kahle rötliche Gesicht und die am Hinterkopf abstehenden Federn machen eine Verwechslung mehr als unwahrscheinlich.