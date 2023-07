Fischzucht im Klimawandel wird auch in Bad Wörishofen immer schwerer

Plus Der Klimawandel beeinflusst die Natur deutlich. Simon Schmiddunser betreibt in Bad Wörishofen eine Fischzucht. Hitze und Trockenheit haben Folgen.

Das Unterallgäu ächzt unter hochsommerlicher Hitze und Trockenheit - auch die Tierwelt ist davon betroffen. „Die Wassertemperatur ist heute um rund zwei Grad höher als noch vor zwei Jahren“, sagt Fischzüchter Simon Schmiddunser aus Untergammenried bei Bad Wörishofen. Das hat enorme Folgen für die Fischzucht.

Wer das Grundstück der Waldmühle von Elisabeth und Simon Schmiddunser betritt, findet sich in einem Naturparadies wieder. Von Wald eingesäumt reihen sich mehrere Fischweiher aneinander, einer davon ist ein Biotop mit Graskarpfen. Für den Schwäbischen Fischereihof Salgen zieht er vom Aussterben bedrohte Arten groß und gibt sie im Herbst wieder an diesen zurück.