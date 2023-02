Unterkammlach

Als ein Starfighter-Pilot sein Leben gab, um Kammlach zu retten

Plus Vor 50 Jahren stürzte bei Kammlach ein Starfighter ab. Weil der Pilot noch über den Ort hinwegflog, bewahrte er Kammlach vor einer Katastrophe.

Von Sandra Baumberger

Der 1. Februar 1973 hätte für Unterkammlach in einer Katastrophe enden können: Beim Landeanflug auf Memmingerberg meldet der Starfighter-Pilot Johannes Schiller Schwierigkeiten mit den Triebwerken. Augenzeugen berichten damals, dass der Jagdbomber "nicht arg hoch" auf Unterkammlach zugerast sei. Auch dem Piloten scheint klar zu sein, dass er den Absturz nicht mehr verhindern kann. Doch anstatt sich mit dem Schleudersitz zu retten, fliegt er noch über Unterkammlach hinweg. Knapp hinter dem Ort stürzt das Flugzeug dann in einem Waldstück ab. Johannes Schiller kommt in den Trümmern des Starfighters nur wenige Tage vor seinem 27. Geburtstag ums Leben.

