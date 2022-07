Die Feuerwehr Unterkammlach hat 1230 Einsatzstunden geleistet

Warum die Kasse des Vereins aktuell im Minus ist und wer eine besondere Auszeichnung erhielt.

Nach einer Floriansmesse hat der noch junge Feuerwehrverein Unterkammlach seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Sie war zugleich die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterkammlach. Dazu konnten der Vorsitzende Andreas Strobel und Kommandant Thomas Müller neben zahlreichen Mitgliedern auch Kreisbrandmeister Wolfgang Engel und Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini willkommen heißen. Wie Müller berichtete, hat die 39-köpfige Wehr in den vergangenen zweieinhalb Jahren 1230 Einsatzstunden geleistet.

Weil größere Veranstaltungen im vergangenen Jahr nicht möglich waren, fiel der Bericht des Vorsitzenden und von Schriftführer Tobias Lutz entsprechende kürzer aus. Kassierer Christoph Diepolder vermeldete ein Minus in der Vereinskasse. Es sei auf den Kauf neuer Ausgehuniformen und Mützen für die aktive Wehr zurückzuführen. Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini betonte anschließend die Wichtigkeit der Wehr.

Roman Albrecht wird für 40 Dienstjahre ausgezeichnet

Kreisbrandmeister Wolfgang Engel überbrachte die Grüße von Kreisbrandrat Alexander Möbus und die neuesten Informationen aus dem Feuerwehrwesen. Im Anschluss zeichneten Thomas Müller und er Roman Albrecht senior für seine 40-jährige Dienstzeit mit dem „Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Gold“ aus. Als zusätzliches Dankeschön darf er eine Woche mit einer Begleitperson im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain verbringen.

Ebenfalls geehrt wurden Josef Gaßner, Manfred Müller und Paul Kneipp. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt und erhielten von Andreas Strobel Urkunden und Anstecknadeln. Bei den anschließenden Wahlen wurden der Zweite Vorsitzende Andreas Würstle, Zweiter Kassier Phillip Steiner und Beisitzer Werner Leichtle in ihren Ämtern bestätigt und können sich weitere vier Jahre im Vorstand einbringen. (mz)