Hans Riehr blickt auf ein ganzes Jahrhundert zurück

Plus Hans Riehr aus Unterkammlach feierte jetzt seinen 100. Geburtstag – und scheint es selbst kaum glauben zu können.

Zum Glück hat sich Hans Riehr aus Unterkammlach kein Beispiel an der schwedischen Romanfigur Allan Karlsson genommen und ist an seinem 100. Geburtstag aus dem Fenster gestiegen und einfach verschwunden. Es wäre nämlich wirklich zu schade gewesen, ihn nicht anzutreffen. Denn wer auf 100 Jahre zurückblicken kann, hat einiges zu erzählen – und einen eigenen Blick auf die Dinge.