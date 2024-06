Traktor verliert ein Hinterrad

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es trat Öl aus. Die Ursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Ein Traktorfahrer war auf der Unteren Hauptstraße in Unterkammlach unterwegs, als sich plötzlich das linke Hinterrad seines Fahrzeugs löste und der Traktor auf die Seite kippte. Das Rad durchschlug einen Holzzaun und blieb in einem Garten liegen. Der Unterbau des Traktors schlug auf der Straße auf. Die Ölwanne wurde dabei beschädigt und es trat Motoröl aus. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt. Die Staatsstraße sowie die abzweigende Mühlstraße, wurden laut Polizei auf einer Länge von rund 50 Metern stark verschmutzt. Das Motoröl gelangte zudem über die Kanalisation in das Kammlacher Klärwerk, wo das Öl aufgefangen werden musste. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma herangezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 7000 Euro. Die Polizei Mindelheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schließt derzeit ein Fremdverschulden nicht aus. (mz)