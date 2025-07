Sachschaden nach Ausweichmanöver

Am Donnerstag gegen 5.45 hat es bei Unterrieden einen Unfall gegeben. Laut Polizei war ein 21-Jähriger mit seinem Auto von Unterrieden kommend in Richtung der Staatsstraße 2037 unterwegs, als er an der Einmündung die Vorfahrt eines 24-jährigen Autofahrers missachtete, der aus Richtung Pfaffenhausen kam. Der 24-Jährige wich nach links in eine angrenzende Grünfläche aus und verhinderte so einen Zusammenstoß – allerdings entstand an seinem Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Bußgeldanzeige. (mz)

