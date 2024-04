Ein Toilettenhäuschen mit Bildungsauftrag

In der öffentlichen Toilette in Unterrieden kann man sich nicht nur erleichtern, sondern auch noch die heimische Vogel- und Insektenwelt kennenlernen.

Eine öffentliche Toilette, in der man nicht nur seinen Bedürfnissen nachgehen, sondern sich auch naturwissenschaftlich weiterbilden kann, ist schon etwas Besonderes. Und genau so ein einmaliges Klohäuschen gibt es in Unterrieden. Dort kann man dank einer jungen Künstlerin die heimische Vogel- und Insektenwelt kennenlernen.

Wer findet die gut getarnte Heuschrecke? Foto: Ulla Gutmann

Angestoßen von „ILE-ZAM – Zukunft aktiv meistern“, ehrenamtlich bereits 2022 errichtet vom Verein der „Vogelfreunde“, gesponsert vom Amt für ländliche Entwicklung und mitfinanziert von der Gemeinde, steht das öffentliche WC am Dorfbrunnen, zentral im Ort, wo auch viele Radler vorbeikommen. Um es optisch noch ein wenig aufzuwerten, schlug Klaus Wilhelm, der Vorsitzende der Vogelfreunde, seiner kreativen und künstlerisch versierten Lebensgefährtin Hanna Köhle vor, „einen Vogel draufzumalen“.

Auf der Wand des Toilettenhäuschens in Unterrieden gibt es nun viel zu entdecken

Allerdings blieb es längst nicht bei einem. Denn Hanna Köhle wollte einen Ort gestalten, an dem man sich länger aufhalten und etwas lernen kann über die einheimische Vogelwelt. Zwar habe sie sich selbst gar nicht so gut mit den Vogelarten ausgekannt, gibt die junge Frau zu. Doch sie recherchierte intensiv und entwarf schließlich einen flächenfüllenden Baum für eine Wand des Häuschens, auf dem rund 30 einheimische Vögel sitzen. „Ich habe ein Foto von der Wand gemacht, es ausgedruckt und den Entwurf draufgezeichnet,“ erzählte sie. Besonders schwierig sei es gewesen, die Proportionen und die Größenverhältnisse der Vögel untereinander richtig zu zeichnen.

Über einem der Dachbalken kann man dieses Schwalbennest entdecken. Foto: Ulla Gutmann

Und dann musste der Entwurf noch auf die Wand gemalt werden. Rund 200 ehrenamtliche Arbeitsstunden investierte die junge Frau in das Werk. Jetzt tummeln sich auf der Wand der öffentlichen Toilette außer den 30 verschiedenen Vögeln auch noch zahlreiche Insekten: Bienen, Wespen, Käfer, eine Heuschrecke – es gibt ganz viel zu entdecken. Etwa ein Schwalbenest über einem der Dachbalken, aus dem fünf Jungvögel dem anfliegenden Elterntier ihre hungrigen Schnäbel entgegenstrecken.

Auch eine kleine Maus hat sich auf einer der Wände versteckt. Foto: Ulla Gutmann

Geht man um die Ecke, ziert ein großer fliegender Milan eine weitere Wand des Baus. Und wer genau schaut, kann ganz unten auch noch eine Maus entdecken. Hanna Köhle, die in Ulm an einer Fachschule Grafik-Design studiert hat, hat mit ganz viel Liebe und Detailgenauigkeit nicht nur die Wand bemalt, sondern dazu noch eine Infotafel gestaltet, wo nochmals alle Vögel samt Artenbezeichnung abgebildet sind. Und sie erzählt, dass sie jetzt viel mehr auf Vögel in der Natur achtet und sich freut, wenn sie erkennt, ob es ein Zaunkönig, eine Goldammer, ein Grünspecht oder ein ganz anderer einheimischer Vogel ist.