Flucht nach Unfall zwischen Pfaffenhausen und Oberrieden

Am Freitagnachmittag hat es zwischen Pfaffenhausen und Oberrieden einen Unfall gegeben. Einer der Beteiligten beging dabei Unfallflucht.

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen auf der Staatsstraße 2037 zwischen Oberrieden und Pfaffenhausen auf Höhe der Einmündung nach Unterrieden ein Unfall.

Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte laut Polizei von Unterrieden kommend nach links in Richtung Pfaffenhausen abbiegen und übersah dabei ein in Richtung Oberrieden fahrendes Auto, das Vorfahrt hatte. Dessen 22-jähriger Fahrer sah den in die Einmündung einfahrenden Unfallverursacher gerade noch rechtzeitig, wich nach links aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern, heißt es im Polizeibericht.

Die fünf Insassen des Autos blieben unverletzt

Dabei kam er jedoch ins Bankett hinaus und überfuhr einen Leitpfosten. Am Auto des 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Leitpfosten muss ebenfalls ersetzt werden. Der Geschädigte und seine vier gleichaltrigen Insassen blieben unverletzt. Sie setzten ihre Reise mit einem leichten Schock fort.

Der Unfallverursacher entfernte sich derweil, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, so die Polizei. Sie sucht nach Hinweisen zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)