Flucht vor Putins Krieg: Aus der Ukraine ins Unterallgäu

Plus Olga Schaut aus Unterrieden hilft zusammen mit ihrem ganzen Dorf Geflüchteten aus der Ukraine. Die haben auf ihrem Weg viel durchgemacht. Wie man noch helfen kann.

Es ist Vormittag, ungefähr halb Elf. Die Sonne scheint auf ein Haus in Unterrieden, in dem seit gut zwei Wochen drei ukrainische Frauen mit ihren Kindern wohnen. Hinter ihnen liegt ein normales Leben. Arbeit, Schule, Kindergarten. Treffen mit Freunden, Hobbys. Dann kamen die Bomben – und alles änderte sich.