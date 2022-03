Unterrieden

12:00 Uhr

Unbürokratische Hilfe für Geflüchtete in Unterrieden

Plus Familie Wiedenmann aus Unterrieden hat ihre Partyhütte zum Spenden-Warenlager umfunktioniert. Sie hofft, dass ihr Beispiel in anderen Gemeinden Schule macht.

Von Dominik Bunk

Nach feiern ist wahrscheinlich den wenigsten zumute, die derzeit in die Partyhütte von Siegfried und Issi Wiedenmann in Unterrieden kommen. Sie sind aus der Ukraine geflohen und in der Hütte nun auf der Suche nach so manchem, was sie auf ihrer Flucht nicht mitnehmen konnten. Kleidung und Schuhe zum Beispiel, aber auch Spielzeug für die Kinder. All das haben Menschen aus Unterrieden und der Umgebung gespendet, um schnell und unbürokratisch zu helfen. Innerhalb weniger Tage hat sich die Partyhütte der Wiedenmanns so in eine Art Laden verwandelt, in dem sich die Geflüchteten kostenlos bedienen können. Weil der jedoch an seine Grenzen stößt, hat Siegfried Wiedenmann einen Wunsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen