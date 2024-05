Weltbienentag: Was Imker fasziniert und wie eine Superkönigin entsteht

Josef Schropp aus Unterrieden ist der Vorsitzende der Unterallgäuer Imker und frönt selbst seit 25 Jahren diesem Hobby. Er verrät uns, was das Tolle daran ist.

Herr Schropp, wie geht’s Ihnen?

Josef Schropp: Danke, sehr gut. Den Imker muss man ja eigentlich immer fragen: Wie geht’s den Bienen? Und denen geht's auch gut.

Wobei stören wir Sie gerade?

Josef Schropp: Beim Kaffee machen, aber der läuft jetzt durch, drum hab' ich Zeit.

Prima. Was steht für Sie als Imker gerade an?

Josef Schropp: Im Mai ist die Schwarmverhinderung das erste Thema, da sollte der Imker keinen Urlaub machen! Das Erweitern der Völker ist schon durch, das ist eines der ersten Dinge, die für einen Imker im Jahr anstehen. Jetzt haben sie Honig eingetragen, dann geht's den Bienen gut: Sie fühlen sich wohl, haben viel Futter. Und wenn schlechtes Wetter kommt, kommen sie auf dumme Ideen und möchten gerne schwärmen. Das ist ja eigentlich Arterhaltung: Sie möchten sich vermehren. Für den Imker heißt das: Mindestens alle sieben Tage muss man zum Beispiel schauen, ob noch an den Drohnenwaben gebaut wird, das stellen die Bienen als Erstes ein, oder ob sie Weißelzellen nachziehen, denn das deutet darauf hin, dass sie schwärmen wollen. Manche Imker, gerade Berufsimker nehmen Königinnen raus, wenn das Volk in Schwarmstimmung ist, dann kann diese ein neues Volk gründen – und die Bienen im alten Volk ziehen eine neue Königin nach, indem sie den besonderen Futtersaft namens Gelée royale an die jüngsten Maden verfüttern. Daraus wird dann eine Superkönigin, weil sie bestes Futter bekommt.

Eine Superkönigin - das klingt ja beeindruckend. Was fasziniert Sie noch an Ihrem Hobby?

Josef Schropp: Man ist sehr mit der Natur und dem Wetter verbunden. Man lebt viel bewusster, man muss ja auch darauf reagieren. Einen Imker kann man fragen, wie vor drei Jahren das Wetter war – das weiß der noch. Der lebt einfach mit der Natur. Und das Imkern ist jedes Jahr etwas anders und wird nie langweilig. Heuer war das Wetter nicht ganz so ideal: Viele Bäume haben geblüht und dann ist es kalt geworden, aber man darf noch nicht jammern, bevor’s wehtut, sag' ich immer zu meinen Imkerkollegen.

Wie sind Sie denn selbst zum Imkern gekommen?

Josef Schropp (lacht): Ein netter Zufall: Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der war Imker. Wir haben über Bienen gesprochen und ich sage noch beiläufig: „Das würde mich auch interessieren.“ Er meinte dann: Du kriegst von mir einen Ableger! Ein Ableger, das ist eine Königin, die begattet ist, und zwei bis drei Waben mit Bienen. Und dann war ich gefangen! Später konnte ich ihm auch einen Ableger zurückgeben, als er mal ein schlechtes Bienenjahr hatte, das ist eine schöne Tradition unter den Imkern.