Unterthingau

vor 33 Min.

Ein Buch will die Heimat nahebringen

Plus Rosa Maria Schwab hat über die Geschichte Unterthingaus geschrieben. Darin kommt auch eine Frau aus Ottobeuren vor.

Von Hans Pfefferle

Wer weiß schon alles über die Geschichte seines Ortes? Vieles wird von einer Generation der nächsten weitererzählt, dabei geht manches Wissen mit der Zeit verloren und Auszüge davon findet man in der Regel nur in aufwendig erstellten Chroniken oder Festschriften. Rosa Maria Schwab hat sich in Unterthingau der rund 2000 Jahre alten Ortshistorie angenommen und ein Buch darüber verfasst.

