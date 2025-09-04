Warnung vor schweren Gewittern im Landkreis Unterallgäu

Unwetterwarnung für das Unterallgäu am Donnerstag, 4. September: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits gegen Mittag eine Vorabwarnung für die Region herausgegeben. Dieser zufolge sollen ab Donnerstagnachmittag schwere Gewitter über das Unterallgäu ziehen: „Ab dem späten Donnerstagnachmittag bilden sich ausgehend von der Schwäbischen Alb, der Bodenseeregion und den Alpen teils schwere Gewitter, die im Laufe des Abends und der Nacht zum Freitag ost- und nordostwärts ziehen.“

Wann erreicht das Gewitter das Unterallgäu?

Laut DWD ist ab etwa 16 Uhr mit dem Unwetter zu rechnen, es soll bis in die Nacht um etwa 2 Uhr anhalten. „ Dabei werden Hagel bis drei Zentimeter Durchmesser und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer erwartet“, schreibt der Wetterdienst. Doch damit nicht genug: „Vereinzelt sind auch orkanartige Böen bis 115 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Zudem können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten.“ Vor allem im Verlauf der Nacht könnten die Gewitter abnehmen, der Regen dafür aber stärker werden.

Diese Vorabwarnung gilt allerdings nicht nur für das Unterallgäu, sondern für weite Teile Süddeutschlands, darunter alle Allgäuer Städte und Kreise sowie die angrenzenden oberbayerischen Landkreise.

Unwetterwarnung für das Unterallgäu: Wie wird das Wetter am Wochenende?

Am Freitag bleibt das Wetter voraussichtlich trüb und regnerisch, erst am Wochenende ist Besserung in Sicht: Dann ist es in weiten Teilen des Unterallgäus laut DWD wahrscheinlich, dass die Sonne herauskommt und nur von einzelnen Wolken verdeckt wird.

Wer das schöne Wetter genießen will, sollte das Wochenende ausnutzen, denn kommende Woche kann es laut DWD wieder ungemütlich werden: „Am Montag gebietsweise erhöhtes Potenzial vor schweren Gewittern mit teils mehrstündigen Starkregen, Sturmböen und größerem Hagel“, schreibt der Wetterdienst. Auch ab Mittwoch könnten bereits wieder Gewitter über die Region ziehen.