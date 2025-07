Unzufriedenheit auf allen Seiten: Welche Projekte werden gestrichen?

Die Sommerpause des Stadtrates naht in großen Schritten, doch von einem genehmigten Haushalt ist man immer noch ein gutes Stück entfernt. Dafür gab es zuletzt Unzufriedenheit auf allen Seiten. So eine Haushaltsberatung habe er in fast zwölf Jahren noch nicht erlebt, sagte Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) zu Kämmerer Ernst Hess. So ein Verfahren werde es auch kein zweites Mal geben, ließ der Kämmerer wissen. „Fast täglich steht jemand in der Kämmerei“, sagte er zu offenbar anhaltenden Wünschen. Hess kündigte neue Fristen an. Derweil geht es um die Frage, welche Projekte überhaupt umgesetzt werden können, von Naturkindergarten bis Dorfgemeinschaftshaus.

