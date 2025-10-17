UPM in Ettringen: „Wir hoffen, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt“

Wie geht es bei UPM in Ettringen weiter? Eine Frage, die in den vergangenen Monaten immer wieder aufkam. Denn seit März 2025 steht fest: Das Werk in Ettringen muss schließen. Und dennoch sind auch jetzt, im Oktober, immer noch viele Fragen offen. Etwa wann das Werk endgültig schließt. Streitpunkte zwischen Arbeitnehmern und dem Konzern sind auch nach wie vor beispielsweise die Höhe der Abfindungen sowie die Transfermaßnahmen.

UPM in Ettringen: Der erste Verhandlungstermin steht fest

Klarheit schaffen soll nun eine Einigungsstelle. Diese wurde Ende August am Landesarbeitsgericht in München erreichtet, wie Betriebsratsvorsitzender Bernd Ulbrich auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Der erste Verhandlungstermin sei am 22. Oktober.

Doch wie schaut es vor Ort in Ettringen aus? „Bei uns sind immer noch so gut wie alle Mitarbeiter an Bord“, berichtet Ulbrich. „Der Arbeitgeber hat sich bisher überhaupt nicht bewegt, um den Mitarbeitern in irgendeiner Weise entgegenzukommen.“

Diesen Abfindungsfaktor bietet UPM Mitarbeitern in Ettringen an

Zumindest einen kleinen Erfolg gab es aber: „Wir konnten letzte Woche wenigstens erreichen, dass Mitarbeiter, die schon einen Arbeitsplatz gefunden haben, vor Abschluss des Sozialplans mit einem Abfindungsfaktor von 0,5 ausscheiden können“, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Bei der Betriebsversammlung im Juli schlug das finnische Unternehmen einen Abfindungsfaktor von 0,6 vor, für rentennahe Mitarbeiter sogar nur 0,3.

Zu diesen Zahlen gab es damals lautstarke Empörung im Saal und auch jetzt sind die Mitarbeiter Ulbrich zufolge nicht sonderlich begeistert: „Dieses Angebot hat aber bisher keiner unserer Mitarbeiter angenommen, daran kann man, denke ich, ganz gut erkennen, dass die Situation am Arbeitsmarkt wesentlich schlechter ist, als unser Arbeitgeber das immer gerne darstellen möchte.“

UPM: Gute Chancen auf „Weiterbeschäftigung“ im Landkreis Unterallgäu

Immer wieder betonten Verantwortliche bei UPM, dass die Situation mit Blick auf Arbeitsplätze im Unterallgäu günstig sei. Gunnar Eberhardt, Executive Vice President bei UPM Communication Papers, sagte erst vor kurzem in einem Interview mit unserer Redaktion: „Im Unterallgäu ist die Arbeitslosigkeit sehr gering und die Chance auf eine Weiterbeschäftigung in anderen Unternehmen sehr gut.“

Klarheit soll nun die Einigungsstelle schaffen. Ulbrich hofft, „dass nun etwas Bewegung in die Sache kommt und unser Arbeitgeber erkennt, dass er sich bewegen muss“. Vor allem für die älteren, rentennahen Mitarbeiter müsse es Lösungen geben: „Die betroffenen Kollegen sind hoch spezialisiert und werden außerhalb der Papierindustrie keine Chance mehr haben, einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden“, betont Ulbrich. Er betont aber auch, dass die „Arbeitnehmerseite“ weiterhin verhandlungsbereit sei: „Aber eine rein einseitige Verhandlungsbereitschaft kann leider kein Ergebnis bringen.“