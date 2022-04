V-Markt-Jubiläum

vor 19 Min.

Anna Ruf ist seit 30 Jahren für die Kunden da

Plus Den V-Markt gibt es in Mindelheim seit 50 Jahren. Kassiererin Anna Ruf erzählt, was sich mit der Zeit geändert hat - der Spritpreis zum Beispiel.

Von Dominik Bunk

Seit ziemlich genau 50 Jahren gibt es ihn jetzt in Mindelheim: den V-Markt. Ob zum Frühstück, Wocheneinkauf, für die schnelle Tasse Kaffee oder zum Tanken, zahlreiche Gründe führen die Unterallgäuer ins Geschäft im Gewerbegebiet der Kreisstadt. Seit 30 Jahren arbeitet die Unterriedenerin Anna Ruf in der Mindelheimer Filiale. Schon damals, als sich diese noch in der Bleichstraße befunden hat, war sie dabei. Die Kassiererin erzählt, wie sich der Alltag im Markt seit damals verändert hat.

