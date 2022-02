Bad Wörishofen

Valentinstag in Bad Wörishofen: Nette Gespräche und 100 Tulpen

Plus Am Montag waren MZ-Lokalredakteure in Bad Wörishofen unterwegs und haben 100 Tulpen an Menschen auf der Straße verschenkt. Das haben sie uns erzählt.

Von Dominik Bunk

Der 14. Februar ist Valentinstag. Jedes Jahr an diesem Tag beschenken Menschen ihre Liebsten. In Japan ist es die Schokolade, in Italien sind es Liebesschlösser an Brücken und in Deutschland vor allem die Blumen, mit denen die Menschen erfreut werden. Und deshalb gab es am Montag von der MZ-Lokalredaktion Blumengrüße. In Bad Wörishofen haben zwei Mitarbeiter 100 Tulpen an Menschen verteilt, die im Kurort geshoppt, gearbeitet oder anderweitig ihre Zeit verbracht haben. Und die hatten einiges zu erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

