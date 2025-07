Unbekannte randalieren auf Spielplatz: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Spielplatz in der Kaufbeurer Straße beschädigten Unbekannte die Dachrinne des Häuschens der Jugendverkehrsschule. Sie wurde stark eingedellt und teils herausgerissen, der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Eine Zeugin wurde auf die Sachbeschädigung aufmerksam und informierte am Sonntagnachmittag die Polizei in Bad Wörishofen.

Die Polizei sucht noch nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei Bad Wörishofen melden. (mz)