Vandalismus: öffentliche Toilette geschlossen

Die öffentliche Toilette am Westernacher Tor in Mindelheim wurde vorübergehend geschlossen. Grund sind mehrere Fälle von Vandalismus, teilt die Stadt mit. Wann die Toilette wieder geöffnet werden könne, sei derzeit noch nicht absehbar. Allein in diesem Jahr habe es bereits vier Fälle von mutwilliger Zerstörung gegeben. Dabei wurde die Türe eingetreten, die Decke wurde mit Feuerzeugen angesengt und eine Kloschüssel zerstört. Diese müsse nun ersetzt werden. „Leider kann die Toilette wegen ein paar einzelnen Personen, die mutwillig Schaden anrichten, der Allgemeinheit momentan nicht zur Verfügung gestellt werden. Hierfür bitten wir um Verständnis“, so Bürgermeister Dr. Stephan Winter. (mz)

