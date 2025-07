Steine und Holz auf Zuggleise gelegt

Steine und Brennholzscheite hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in Stetten im Bereich der Bachstraße auf die Bahngleise gelegt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Zug, der in Richtung München unterwegs war, darüber und wurde beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt zwar fortsetzen, der Schaden könnte jedoch beträchtlich sein: Sollten die Radstützen an dem Zug getauscht werden müssen, steht eine Schadenssumme von ca. 30.000 Euro im Raum.

Bei der Aufnahme des Vorfalls wurde dann laut Polizei bekannt, dass bereits zwischen dem 4. und dem 7. Juli ein angrenzendes Maisfeld verwüstet wurde. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern wurden die Maispflanzen niedergetreten und so ein Schaden von rund 300 Euro verursacht. Wie die Polizei betont, liegen die beiden Tatorte räumlich zwar zusammen, ein zeitlicher Zusammenhang bestehe aber nicht. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt sie unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)