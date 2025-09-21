Vater und Sohn betrunken mit dem Rad unterwegs

Eine Polizeistreife hat am frühen Sonntagmorgen in Türkheim zwei Radfahrer angehalten, die in Schlangenlinien auf der Straße unterwegs waren.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 41-jährigen Mann und seinen 15-jährigen Sohn handelte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Vater einen Wert von rund 1,8 Promille, wie die Polizei berichtet. Sein Sohn wies laut Polizei einen Wert von circa 1,1 Promille auf. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.

Der Vater musste aufgrund des hohen Alkoholwertes und der Ausfallerscheinungen zu Blutentnahme kommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem informiert die Polizei in beiden Fällen die Fahrerlaubnisbehörde. (mz)